Премьер Италии в гневном письме главе Еврокомиссии отрицает притеснения свободы слова

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони написала письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором резко отреагировала на упреки относительно притеснений СМИ в своей стране, изложенных в докладе ЕК о верховенстве права.

Текст письма опубликовало информагентство ANSA, сообщает "Европейская правда".

В нем Мелони обращается к "дорогой Урсуле" и утверждает, что содержание доклада о верховенстве права "кое-кто исказил, пытаясь атаковать итальянское правительство".

"Некоторые даже зашел так далеко, что заявил, что верховенство права в Италии находится под угрозой, особенно в том, что касается свободы информации и общественного вещания", – добавила она.

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Премьер Италии в письме отвергает утверждение, что ее правительство ограничивает свободу СМИ, назвав критику результатом "неуклюжих и спекулятивных атак" в эпоху, когда "фейковые новости все больше загрязняют дебаты в Европе".

"Со стороны итальянского правительства я подтверждаю все усилия, направленные на обеспечение в Италии и Европе полного уважения к основополагающим ценностям, лежащим в основе Европейского Союза", – пишет Мелони в конце письма.

Итальянское правительство длительное время критикуют из-за усиления контроля над общественным вещателем Rai, который, по утверждению оппозиции, превратился в рупор власти. Сама Мелони утверждает, что кадровые изменения на Rai имеют целью избавиться от укоренившихся левых предубеждений.

В отчете о верховенстве права Еврокомиссия также упрекает Италию за строгий закон о клевете, которым часто пользуются чиновники для привлечения к ответственности журналистов и оппозиционных активистов.

Среди последнего, журналистку обязали выплатить Мелони 5000 евро штрафа из-за насмешек над ее ростом в соцсети X (Twitter).