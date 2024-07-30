Прем'єрка Латвії хоче фіндопомоги ЄС для підтримки постраждалих від негоди в країні

Для підтримки самоврядувань, які найбільше постраждали від урагану, у латвійському уряді сподіваються залучити фінансування Євросоюзу.

Про це сказала у вівторок прем'єр-міністерка Евіка Сіліня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Прем'єрка разом із міністром розумної адміністрації та регіонального розвитку Інгою Берзінею, міністром внутрішніх справ Ріхардсом Козловскісом, і головою Юрмальської міськради Ритою Спроге у вівторок обстежували руйнування від бурі в Юрмалі, в парку Каугурі.

"На мій погляд, доведеться використовувати абсолютно всі можливості – і страхове, і муніципальне, і державне, і європейське фінансування, тому що зрозуміло, що руйнування великі", – сказала Сіліня, додавши, що зараз найважливіше – запобігти повеням і відновити підключення електрики.

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"Коло питань велике, тому сьогодні ми і скликали засідання Ради з управління кризою", – додала прем'єр.

Міністр внутрішніх справ Козловскіс повідомив журналістам, що рятувальники працювали в Юрмалі всю ніч і працюють досі. "Загалом у Юрмалі було близько 400 викликів, до опівночі залишилося 200", – зазначив міністр внутрішніх справ.

Козловскіс додав, що сьогодні на Раді з управління кризою необхідно вирішити, які ресурси можна залучити, щоб відбулася ліквідація наслідків урагану, оскільки рятувальна служба насамперед працює там, де є загроза життю людей або руху транспорту.

Берзіня зазначила, що в країні розроблено правила Кабінету міністрів, підтримка постраждалих від бурі самоврядувань, мешканців, і нагадала про досвід з ураганом у Добелі, Аугшдаугавському краї.

Нагадаємо, днями сильний буревій накрив Польщу, Литву і Латвію.

З’ясувалося, що вітер зірвав частину покрівлі з Ризького собору, цей фрагмент може обірватися та впасти вниз. Площу перед собором закрили для пішоходів до усунення небезпеки. У Ризі за день випало півтори місячні норми опадів.

У Польщі, що постраждала від цього ж атмосферного фронту, кількість загиблих внаслідок негоди може сягнути чотирьох. У Литві, нагадаємо, внаслідок падіння дерева загинула одна людина.