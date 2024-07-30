Премьер Латвии хочет финпомощи ЕС для поддержки пострадавших от непогоды в стране

Для поддержки самоуправлений, которые больше всего пострадали от урагана, в латвийском правительстве надеются привлечь финансирование Евросоюза.

Об этом сказала во вторник премьер-министр Эвика Силиня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Премьер вместе с министром разумной администрации и регионального развития Ингой Берзиней, министром внутренних дел Рихардсом Козловскисом, и председателем Юрмальского горсовета Ритой Спроге во вторник обследовали разрушения от бури в Юрмале, в парке Каугури.

"На мой взгляд, придется использовать абсолютно все возможности – и страховое, и муниципальное, и государственное, и европейское финансирование, потому что понятно, что разрушения большие", – сказала Силиня, добавив, что сейчас самое важное – предотвратить наводнения и восстановить подключение электричества.

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"Круг вопросов большой, поэтому сегодня мы и созвали заседание Совета по управлению кризисом", – добавила премьер.

Министр внутренних дел Козловскис сообщил журналистам, что спасатели работали в Юрмале всю ночь и работают до сих пор. "Всего в Юрмале было около 400 вызовов, до полуночи осталось 200", – отметил министр внутренних дел.

Козловскис добавил, что сегодня на Совете по управлению кризисом необходимо решить, какие ресурсы можно привлечь, чтобы состоялась ликвидация последствий урагана, поскольку спасательная служба прежде всего работает там, где есть угроза жизни людей или движению транспорта.

Берзиня отметила, что в стране разработаны правила Кабинета министров, поддержка пострадавших от бури самоуправлений, жителей, и напомнила об опыте с ураганом в Добеле, Аугшдаугавском крае.

Напомним, на днях сильный ураган накрыл Польшу, Литву и Латвию.

Выяснилось, что ветер сорвал часть кровли с Рижского собора, этот фрагмент может оборваться и упасть вниз. Площадь перед собором закрыли для пешеходов до устранения опасности. В Риге за день выпало полторы месячные нормы осадков.

В Польше, пострадавшей от этого же атмосферного фронта, количество погибших в результате непогоды может достичь четырех. В Литве, напомним, в результате падения дерева погиб один человек.