У Дюссельдорфі судять сімох ісламістів, які готували теракти: вони прибули з України

У німецькому Дюссельдорфі розпочався кримінальний процес над п'ятьма таджиками, киргизом і туркменом, які могли готувати теракти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Їх звинувачують у створенні внутрішньої терористичної організації та плануванні терактів. Шістьох обвинувачених також звинувачують у підтримці терористичного угруповання "Ісламська держава".

Згідно з обвинувальним актом, чоловіки у віці від 21 до 47 років в'їхали до Німеччини з України навесні 2022 року – деякі з них були студентами. Вони, як стверджується, сформували джихадистську терористичну групу, щоб "здійснювати гучні атаки в дусі терористичного воєнізованого угруповання "Ісламська держава".

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Керував осередком у Німеччині найстарший з групи. 47-річний чоловік останнім часом жив у притулку для біженців у Варендорфі.

За даними слідства, осередок у Німеччині, що складався з семи членів, вже розвідував можливі цілі, такі як ярмарок у Кельн-Дойці, але ще не склав жодних конкретних планів нападів.

Згідно з більш ніж 200-сторінковим обвинувальним актом, група, яку зараз звинувачують, контактувала з членами регіонального і особливо радикального відгалуження ІДІЛ "Ісламська держава Хорасан".

6 липня 2023 року в Північному Рейні-Вестфалії заарештували сімох підозрюваних ісламістських терористів. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, було проведено обшуки у 15 помешканнях в окрузі Еннепе-Рур, окрузі Рейн-Зіг, Гельзенкірхені, Гладбеку, Дюссельдорфі та окрузі Варендорф. Відтоді семеро чоловіків перебувають під вартою.

Як повідомлялося, британський радикальний ісламістський проповідник Анджем Чударі, послідовники якого пов'язані з численними змовами по всьому світу, у вівторок був засуджений до довічного ув'язнення за керівництво терористичною організацією.