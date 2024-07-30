В Дюссельдорфе судят семерых исламистов, которые готовили теракты: они прибыли из Украины

В немецком Дюссельдорфе начался уголовный процесс над пятью таджиками, киргизом и туркменом, которые могли готовить теракты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Их обвиняют в создании внутренней террористической организации и планировании терактов. Шестерых обвиняемых также обвиняют в поддержке террористической группировки "Исламское государство".

Согласно обвинительному акту, мужчины в возрасте от 21 до 47 лет въехали в Германию из Украины весной 2022 года – некоторые из них были студентами. Они, как утверждается, сформировали джихадистскую террористическую группу, чтобы "совершать громкие атаки в духе террористической военизированной группировки „Исламское государство".

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Руководил ячейкой в Германии самый старший из группы. 47-летний мужчина в последнее время жил в приюте для беженцев в Варендорфе.

По данным следствия, ячейка в Германии, состоявшая из семи членов, уже разведывала возможные цели, такие как ярмарка в Кельн-Дойке, но еще не составила никаких конкретных планов нападений.

Согласно более чем 200-страничному обвинительному акту, группа, которую сейчас обвиняют, контактировала с членами регионального и особенно радикального ответвления ИГИЛ "Исламское государство Хорасан".

6 июля 2023 года в Северном Рейне-Вестфалии арестовали семерых подозреваемых исламистских террористов. По сообщению Министерства внутренних дел, были проведены обыски в 15 помещениях в округе Эннепе-Рур, округе Рейн-Зиг, Гельзенкирхене, Гладбеке, Дюссельдорфе и округе Варендорф. С тех пор семеро мужчин находятся под стражей.

Как сообщалось, британский радикальный исламистский проповедник Анджем Чудари, последователи которого связаны с многочисленными заговорами по всему миру, во вторник был приговорен к пожизненному заключению за руководство террористической организацией.