Reuters: Харрис скоро объявит кандидата в вице-президенты и поедет с ним в турне

Камала Харрис, которая вскоре должна стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, на следующей неделе проведет предвыборные мероприятия в так называемых ключевых штатах вместе со своим кандидатом в вице-президенты.

Об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника, пишет "Европейская правда".

По словам одного из источников, Харрис объявит своего кандидата на пост вице-президента США перед поездкой на следующей неделе в штаты, результаты которых могут решить судьбу президентских выборов.

В последние годы к таким штатам относят, среди прочего, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин.

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Запланированная поездка может свидетельствовать о том, что Камала Харрис приближается к принятию решения о том, кто станет ее партнером в предвыборной кампании.

В короткий список кандидатов, которые рассматриваются, СМИ относили губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, сенатора США Марка Келли из Аризоны, губернатор Миннесоты Тима Волца, а также министра транспорта Пита Бутиджеджа.

Камала Харрис, как ожидается, будет формально утверждена кандидатом в президенты от Демократической партии до 7 августа, чтобы решить юридические процедуры, связанные с регистрацией кандидатов в некоторых штатах.

Ее рейтинг одобрения после решения Джо Байдена не идти на второй президентский срок заметно вырос.

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