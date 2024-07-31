В Копенгагені туристам пропонують збирати сміття та підстригати клумби за винагороду

Туристам, які відвідають Копенгаген цього літа, пропонують взяти участь у незвичних розвагах на відпочинку, зокрема, збирати плаваюче сміття з водних шляхів данської столиці, їздити до музеїв на велосипеді, а не машиною, або бути волонтерами в міському саду.

Про це йдеться у публікації агентства АР, пише "Європейська правда".

Всі ці заходи є частиною нового чотиритижневого пілотного проєкту під назвою CopenPay, який винагороджує туристів за "дружні до клімату дії".

"Ми повинні перетворити туризм з екологічного тягаря на рушійну силу позитивних змін", – пояснив Міккель Ааро-Хансен, генеральний директор туристичної ради Wonderful Copenhagen, яка керує проєктом.

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"Ми хочемо, щоб відвідувачі робили свідомий, "зелений" вибір і, сподіваємось, отримували ще більше вражень від відвідування міста", – додав Ааро-Хансен.

Серед понад 20 атракцій, що беруть участь у проєкті, екологічна неприбуткова організація GreenKayak пропонує водні тури для туристів-волонтерів, які можуть веслувати водними шляхами Копенгагена, виловлюючи з води сміття. Винагородою для туристів стане те, що такий двогодинний тур буде для них безкоштовним.

Також туристи можуть підстригти клумби, зібрати коріандр або погодувати курей в міському саду Oens Have, а потім залишитися на безкоштовний обід. Або – отримати безкоштовне морозиво, якщо вони поїдуть на велосипеді або громадським транспортом до Національного музею країни замість того, щоб їхати на таксі або орендованому автомобілі.

Відвідувачі Національної галереї Данії можуть відвідати майстер-класи, де їх навчать, як перетворити пластикові відходи на скульптури медуз.

Копенгагенський проєкт розпочався 15 липня і має завершитися 11 серпня. Він з'явився в той час, коли провідні світові туристичні напрямки борються з тягарем масового туризму.

Італійська Венеція нещодавно продовжила пілотну програму, згідно з якою одноденні туристи платять п'ять євро за вхід до міста.

А уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів, які відчувають, що їх витісняють з житлового ринку.