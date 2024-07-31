В Копенгагене туристам предлагают собирать мусор и подстригать клумбы за вознаграждение

Туристам, которые посетят Копенгаген этим летом, предлагают принять участие в необычных развлечениях на отдыхе, в частности, собирать плавающий мусор с водных путей датской столицы, ездить в музеи на велосипеде, а не на машине, или быть волонтерами в городском саду.

Об этом говорится в публикации агентства АР, пишет "Европейская правда".

Все эти меры являются частью нового четырехнедельного пилотного проекта под названием CopenPay, который вознаграждает туристов за "дружественные к климату действия".

"Мы должны превратить туризм из экологического бремени в движущую силу позитивных изменений", – пояснил Миккель Ааро-Хансен, генеральный директор туристического совета Wonderful Copenhagen, который руководит проектом.

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"Мы хотим, чтобы посетители делали сознательный, "зеленый" выбор и, надеемся, получали еще больше впечатлений от посещения города", – добавил Ааро-Хансен.

Среди более 20 аттракций, участвующих в проекте, экологическая неприбыльная организация GreenKayak предлагает водные туры для туристов-волонтеров, которые могут грести водными путями Копенгагена, вылавливая из воды плавающий мусор. Вознаграждением для туристов станет то, что такой двухчасовой тур будет для них бесплатным.

Также туристы могут подстричь клумбы, собрать кориандр или покормить кур в городском саду Oens Have, а затем остаться на бесплатный обед. Или – получить бесплатное мороженое, если они поедут на велосипеде или общественным транспортом в Национальный музей страны вместо того, чтобы ехать на такси или арендованном автомобиле.

Посетители Национальной галереи Дании могут посетить мастер-классы, где их научат, как превратить пластиковые отходы в скульптуры медуз.

Копенгагенский проект начался 15 июля и должен завершиться 11 августа. Он появился в то время, когда ведущие мировые туристические направления борются с бременем массового туризма.

Итальянская Венеция недавно продолжила пилотную программу, согласно которой однодневные туристы платят пять евро за вход в город.

А правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей, которые чувствуют, что их вытесняют с жилищного рынка.