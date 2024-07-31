Латвія завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю

У Латвії повідомили, що паркан на латвійсько-білоруському кордоні протяжністю майже 145 кілометрів побудований.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Власне, будівництво паркану на сухопутних ділянках загальною протяжністю 112 км завершилося ще торік, а нинішнього року продовжилося будівництво на водних ділянках.

Виконавець продовжить роботу над необхідною супутньою інфраструктурою і над рішеннями на двох ділянках – на річці Даугаві та озері Річу – де паркан не передбачений.

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На наземних же ділянках, де паркан з'явився ще минулого року, продовжать будівництво інфраструктури. Зокрема, тут облаштовують дороги для патрулювання на легкому транспорті (приблизно 40 км), патрульні містки-стежки (15 км). Завершено будівництво патрульної стежки на понтонах довжиною 1,75 км. Усе це дасть змогу прикордонникам потрапити в потрібне місце і контролювати те, що відбувається на кордоні.

На третьому ж етапі зараз триває будівництво шести металевих вишок зв'язку, під'їзних шляхів і 16,7 км доріг для патрулювання. Уже розпочато роботи зі зведення п'яти вишок і будівництва під'їзних шляхів до них, а паралельно триває підготовка до будівництва вишки, що залишилася. Усі вони допоможуть стежити за кордоном на ділянці в районі Даугави.

Нарешті, планується будівництво дороги вздовж озера Річу, яка дасть змогу прикордонникам оперативно переміщатися вздовж водойми, реагуючи на можливі порушення в цьому місці.

Ділянки без паркану планується облаштувати до літа 2025 року.

Будівництво паркану та інфраструктури на латвійсько-білоруському кордоні і пов'язані з цим послуги та інші роботи коштують 125,35 млн євро.

Питання про зміцнення латвійсько-білоруського кордону гостро постало 2021-го: через ситуацію з мігрантами на кордоні з Республікою Білорусь у Латвії було запроваджено режим надзвичайної ситуації в прикордонних краях, який неодноразово продовжували.

Нині ж східний кордон зміцнюють і у військовому плані – Міністерство оборони нещодавно повідомляло про "зуби дракона" і протитанкових їжаків, що накопичуються там у рамках створення Балтійської лінії оборони.

Нагадаємо, у понеділок, 29 липня, до Латвії вирушила група естонських поліцейських, щоб допомогти сусідам у боротьбі зі спробами нелегальної імміграції, що почастішали останнім часом, на латвійсько-білоруському кордоні.