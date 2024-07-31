Латвия завершила строительство ограждения на границе с Беларусью

В Латвии сообщили, что забор на латвийско-белорусской границе протяженностью почти 145 километров построен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Собственно, строительство забора на сухопутных участках общей протяженностью 112 км завершилось еще в прошлом году, а в нынешнем году продолжилось строительство на водных участках.

Исполнитель продолжит работу над необходимой сопутствующей инфраструктурой и над решениями на двух участках – на реке Даугаве и озере Ричу – где забор не предусмотрен.

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На наземных же участках, где забор появился еще в прошлом году, продолжат строительство инфраструктуры. В частности, здесь обустраивают дороги для патрулирования на легком транспорте (примерно 40 км), патрульные мостики-тропы (15 км). Завершено строительство патрульной тропы на понтонах длиной 1,75 км. Все это позволит пограничникам попасть в нужное место и контролировать происходящее на границе.

На третьем же этапе сейчас идет строительство шести металлических вышек связи, подъездных путей и 16,7 км дорог для патрулирования. Уже начаты работы по возведению пяти вышек и строительству подъездных путей к ним, а параллельно идет подготовка к строительству оставшейся вышки. Все они помогут следить за границей на участке в районе Даугавы.

Наконец, планируется строительство дороги вдоль озера Ричу, которая позволит пограничникам оперативно перемещаться вдоль водоема, реагируя на возможные нарушения в этом месте.

Участки без забора планируется обустроить к лету 2025 года.

Строительство забора и инфраструктуры на латвийско-белорусской границе и связанные с этим услуги и другие работы стоят 125,35 млн евро.

Вопрос об укреплении латвийско-белорусской границы остро встал в 2021-м: из-за ситуации с мигрантами на границе с Республикой Беларусь в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации в приграничных краях, который неоднократно продлевался.

Сейчас же восточную границу укрепляют и в военном плане – Министерство обороны недавно сообщало о "зубах дракона" и противотанковых ежах, которые накапливаются там в рамках создания Балтийской линии обороны.

Напомним, в понедельник, 29 июля, в Латвию отправилась группа эстонских полицейских, чтобы помочь соседям в борьбе с участившимися в последнее время попытками нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе.