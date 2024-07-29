Естонія відправила на латвійсько-білоруський кордон команду поліцейських

У понеділок, 29 липня, до Латвії вирушила група естонських поліцейських, щоб допомогти сусідам у боротьбі зі спробами нелегальної імміграції, що почастішали останнім часом, на латвійсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє польський мовник ERR, пише "Європейська правда".

За перші три тижні липня латвійська прикордонна охорона зупинила 730 спроб нелегального проникнення в країну.

Минулого тижня прикордонна охорона Латвії звернулася по допомогу до Естонії, і в понеділок Департамент поліції та прикордонної охорони направив команду поліцейських з 11 осіб, які з вівторка розпочнуть патрулювання латвійсько-білоруського кордону.

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Основне завдання естонських поліцейських – участь у наземному патрулюванні. До складу команди входить кінолог із собакою.

Також у підрозділу є можливість патрулювати кордон за допомогою дронів.

Команда працюватиме в Латвії протягом двох тижнів, після чого її змінить друга ротація.

Востаннє естонський підрозділ PPA ESTPOL8 надавав підтримку Латвії восени минулого року, коли також допомагав в охороні латвійсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Також глава польського уряду Дональд Туск повідомляв, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.