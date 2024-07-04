До Києва прибув голова Генштабу ЗС Польщі

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула прибув до Києва у четвер.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗС Польщі у X (Twitter).

Генерал розпочав робочий візит до Києва з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Кукула здійснює візит на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", – повідомили у Генштабі ЗС Польщі.

Złożeniem wiązanki kwiatów przy Ścianie Pamięci Poległym za Ukrainę generał Wiesław Kukuła, szef @SztabGenWP 🇵🇱 rozpoczął robocze spotkanie w Kijowie.



Generał złożył wizytę na zaproszenie szefa Obrony 🇺🇦 generała Ołeksandra Syrskiego.

To kolejne ważne spotkanie obydwu dowódców,… pic.twitter.com/cjiYewSuzZ – Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 4, 2024

Наприкінці травня Сирський обговорив з начальником Генштабу Польщі підготовку українських бійців.

Раніше головнокомандувач ЗСУ заявив, що Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України, а перші з них невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.