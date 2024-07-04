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До Києва прибув голова Генштабу ЗС Польщі

Новини — Четвер, 4 липня 2024, 11:32 — Іванна Костіна

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула прибув до Києва у четвер.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗС Польщі у X (Twitter).

Генерал розпочав робочий візит до Києва з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Кукула здійснює візит на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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"Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії", – повідомили у Генштабі ЗС Польщі.

Наприкінці травня Сирський обговорив з начальником Генштабу Польщі підготовку українських бійців.

Раніше головнокомандувач ЗСУ  заявив, що Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України, а перші з них невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.

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Польща
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