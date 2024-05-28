Сирський обговорив з начальником Генштабу Польщі підготовку українських бійців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонні переговори з начальником Генерального штабу збройних Сил Польщі генералом Вєславом Кукулою.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Facebook.

За його словами, вони обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також питання підготовки українських бійців.

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Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українська сторона готова ділитись з польськими колегами досвідом, який набули Сили оборони під час ведення бойових дій.

"Вчергове подякував особисто генералу Кукулі та польському народу за потужну підтримку в протистоянні російській агресії", – резюував Сирський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ заявив, що Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України, а перші з них невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.

Водночас міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

Минулого тижня топгенерал США Чарльз Браун казав, що Сполучені Штати поки не планують такого кроку.