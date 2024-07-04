В Киев прибыл глава Генштаба ВС Польши

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула прибыл в Киев в четверг.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Польши в X (Twitter).

Генерал начал рабочий визит в Киев с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину.

Кукула проводит визит по приглашению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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"Это еще одна важная встреча между двумя командующими, которая демонстрирует солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии", – сообщили в Генштабе ВС Польши.

Złożeniem wiązanki kwiatów przy Ścianie Pamięci Poległym za Ukrainę generał Wiesław Kukuła, szef @SztabGenWP 🇵🇱 rozpoczął robocze spotkanie w Kijowie.



Generał złożył wizytę na zaproszenie szefa Obrony 🇺🇦 generała Ołeksandra Syrskiego.

To kolejne ważne spotkanie obydwu dowódców,… pic.twitter.com/cjiYewSuzZ – Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 4, 2024

В конце мая Сырский обсудил с начальником Генштаба Польши подготовку украинских бойцов.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что Франция готова отправлять своих инструкторов, привлеченных к подготовке украинских военных, непосредственно на территорию Украины, а первые из них вскоре приедут знакомиться с возможностями украинских учебных центров.