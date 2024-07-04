Ексглава ЄК заступився за Байдена і попередив про "неповноту розуму" Трампа
Колишній голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер захистив президента США Джо Байдена після його катастрофічного виступу на дебатах минулого тижня і попередив про "неповноту розуму і хибність міркувань" його суперника Дональда Трампа.
Про це він сказав в інтерв'ю Politico Brussels Playbook, повідомляє "Європейська правда".
Юнкер, який був президентом Єврокомісії з 2014 по 2019 рік протягом більшої частини президентства Трампа, сказав, що він ще не дивився дебати минулого тижня, які викликали заклики до Байдена відійти в сторону і звільнити місце для когось іншого, щоб балотуватися в якості кандидата в президенти від Демократичної партії. Проте Юнкер наполягав на тому, що "можна бути в певному віці ... і робити хорошу роботу".
Але Юнкер не скупився на слова, коли мова йшла про Трампа: Він "завжди вважав Європейський Союз своїм ворогом", сказав Юнкер, додавши, що лідер республіканців "вважає Європейський Союз вигадкою європейців проти Сполучених Штатів Америки".
Можливий другий термін Трампа "не змінить так багато", тому що "не можна вірити Трампу на слово", коли він дає грандіозні обіцянки закінчити війну в Україні або підірвати НАТО, сказав люксембурзький політик.
Юнкер розкритикував союзника Трампа прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який цього тижня створив ультраправий альянс у Європарламенті, заявивши, що хоче "максимального дискомфорту" для нової парламентської групи.
Він додав, що шестимісячне головування Будапешта в Раді ЄС, яке розпочалося цього тижня, навряд чи багато чого досягне, якщо він буде грати роль дезорганізатора.
"Вплив президентства великий, коли він хоче просувати речі; він не дуже великий, коли він хоче їх заблокувати", – сказав він.
Варто зазначити, що під час перебування на посаді Юнкер сам відзначався дивною поведінкою, що часто спричиняло різні чутки щодо нього. На саміті ЄС у грудні 2018 року Юнкер вкотре продемонстрував свою ексцентричну поведінку - куйовдив жінкам волосся і гладив руки.
На запитання про постійні чутки про те, що він занадто багато пив, Юнкер сказав, що "неправдиві претензії більше шкодять моїй родині, ніж мені".
У 2017 році ЗМІ запідозрили Юнкера в тому, що був нетверезим під час саміту, через те, що робив дивні рухи, сперечався зі знайомими політиками і "залицявся" до своїх помічників.