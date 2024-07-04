Ексглава ЄК заступився за Байдена і попередив про "неповноту розуму" Трампа

Колишній голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер захистив президента США Джо Байдена після його катастрофічного виступу на дебатах минулого тижня і попередив про "неповноту розуму і хибність міркувань" його суперника Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico Brussels Playbook, повідомляє "Європейська правда".

Юнкер, який був президентом Єврокомісії з 2014 по 2019 рік протягом більшої частини президентства Трампа, сказав, що він ще не дивився дебати минулого тижня, які викликали заклики до Байдена відійти в сторону і звільнити місце для когось іншого, щоб балотуватися в якості кандидата в президенти від Демократичної партії. Проте Юнкер наполягав на тому, що "можна бути в певному віці ... і робити хорошу роботу".

Але Юнкер не скупився на слова, коли мова йшла про Трампа: Він "завжди вважав Європейський Союз своїм ворогом", сказав Юнкер, додавши, що лідер республіканців "вважає Європейський Союз вигадкою європейців проти Сполучених Штатів Америки".

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Можливий другий термін Трампа "не змінить так багато", тому що "не можна вірити Трампу на слово", коли він дає грандіозні обіцянки закінчити війну в Україні або підірвати НАТО, сказав люксембурзький політик.

Юнкер розкритикував союзника Трампа прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який цього тижня створив ультраправий альянс у Європарламенті, заявивши, що хоче "максимального дискомфорту" для нової парламентської групи.

Він додав, що шестимісячне головування Будапешта в Раді ЄС, яке розпочалося цього тижня, навряд чи багато чого досягне, якщо він буде грати роль дезорганізатора.

"Вплив президентства великий, коли він хоче просувати речі; він не дуже великий, коли він хоче їх заблокувати", – сказав він.

Варто зазначити, що під час перебування на посаді Юнкер сам відзначався дивною поведінкою, що часто спричиняло різні чутки щодо нього. На саміті ЄС у грудні 2018 року Юнкер вкотре продемонстрував свою ексцентричну поведінку - куйовдив жінкам волосся і гладив руки.

На запитання про постійні чутки про те, що він занадто багато пив, Юнкер сказав, що "неправдиві претензії більше шкодять моїй родині, ніж мені".

У 2017 році ЗМІ запідозрили Юнкера в тому, що був нетверезим під час саміту, через те, що робив дивні рухи, сперечався зі знайомими політиками і "залицявся" до своїх помічників.