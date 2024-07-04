Экс-глава ЕК вступился за Байдена и предупредил о "неполноте ума" Трампа
Бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер защитил президента США Джо Байдена после его катастрофического выступления на дебатах на прошлой неделе и предупредил о "неполноте ума и ошибочности рассуждений" его соперника Дональда Трампа.
Об этом он сказал в интервью Politico Brussels Playbook, сообщает "Европейская правда".
Юнкер, который был президентом Еврокомиссии с 2014 по 2019 год в течение большей части президентства Трампа, сказал, что он еще не смотрел дебаты на прошлой неделе, которые вызвали призывы к Байдену отойти в сторону и освободить место для кого-то другого, чтобы баллотироваться в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Однако Юнкер настаивал на том, что "можно быть в определенном возрасте... и делать хорошую работу".
Но Юнкер не скупился на слова, когда речь шла о Трампе: Он "всегда считал Европейский Союз своим врагом", сказал он, добавив, что лидер республиканцев "считает Европейский Союз выдумкой европейцев против Соединенных Штатов Америки".
Возможный второй срок Трампа "не изменит так много", потому что "нельзя верить Трампу на слово", когда он дает грандиозные обещания закончить войну в Украине или подорвать НАТО, сказал люксембургский политик.
Юнкер раскритиковал союзника Трампа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на этой неделе создал ультраправый альянс в Европарламенте, заявив, что хочет "максимального дискомфорта" для новой парламентской группы.
Он добавил, что шестимесячное председательство Будапешта в Совете ЕС, которое началось на этой неделе, вряд ли многого достигнет, если он будет играть роль дезорганизатора.
"Влияние президентства велико, когда он хочет продвигать вещи; оно не очень велико, когда он хочет их заблокировать", – сказал он.
Стоит отметить, что во время пребывания в должности Юнкер сам отличался странным поведением, что часто вызывало различные слухи о нем. На саммите ЕС в декабре 2018 года Юнкер в очередной раз продемонстрировал свое эксцентричное поведение – трепал женщин по волосам и гладил руки.
На вопрос о постоянных слухах о том, что он слишком много пил, Юнкер сказал, что "ложные претензии больше вредят моей семье, чем мне".
В 2017 году СМИ заподозрили Юнкера в том, что был нетрезвым во время саммита, из-за того, что делал странные движения, спорил со знакомыми политиками и "ухаживал" за своими помощниками.