Экс-глава ЕК вступился за Байдена и предупредил о "неполноте ума" Трампа

Бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер защитил президента США Джо Байдена после его катастрофического выступления на дебатах на прошлой неделе и предупредил о "неполноте ума и ошибочности рассуждений" его соперника Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью Politico Brussels Playbook, сообщает "Европейская правда".

Юнкер, который был президентом Еврокомиссии с 2014 по 2019 год в течение большей части президентства Трампа, сказал, что он еще не смотрел дебаты на прошлой неделе, которые вызвали призывы к Байдену отойти в сторону и освободить место для кого-то другого, чтобы баллотироваться в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Однако Юнкер настаивал на том, что "можно быть в определенном возрасте... и делать хорошую работу".

Но Юнкер не скупился на слова, когда речь шла о Трампе: Он "всегда считал Европейский Союз своим врагом", сказал он, добавив, что лидер республиканцев "считает Европейский Союз выдумкой европейцев против Соединенных Штатов Америки".

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Возможный второй срок Трампа "не изменит так много", потому что "нельзя верить Трампу на слово", когда он дает грандиозные обещания закончить войну в Украине или подорвать НАТО, сказал люксембургский политик.

Юнкер раскритиковал союзника Трампа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на этой неделе создал ультраправый альянс в Европарламенте, заявив, что хочет "максимального дискомфорта" для новой парламентской группы.

Он добавил, что шестимесячное председательство Будапешта в Совете ЕС, которое началось на этой неделе, вряд ли многого достигнет, если он будет играть роль дезорганизатора.

"Влияние президентства велико, когда он хочет продвигать вещи; оно не очень велико, когда он хочет их заблокировать", – сказал он.

Стоит отметить, что во время пребывания в должности Юнкер сам отличался странным поведением, что часто вызывало различные слухи о нем. На саммите ЕС в декабре 2018 года Юнкер в очередной раз продемонстрировал свое эксцентричное поведение – трепал женщин по волосам и гладил руки.

На вопрос о постоянных слухах о том, что он слишком много пил, Юнкер сказал, что "ложные претензии больше вредят моей семье, чем мне".

В 2017 году СМИ заподозрили Юнкера в том, что был нетрезвым во время саммита, из-за того, что делал странные движения, спорил со знакомыми политиками и "ухаживал" за своими помощниками.