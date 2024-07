Лідери держав Балтії відреагували на приїзд Орбана до Москви

Лідери балтійських держав жорстко розкритикували поїздку угорського лідера Віктора Орбана до Москви під час головування його країни у Раді ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", їхні заяви почали з’являтися у X (Twitter) невдовзі після офіційного підтвердження, що Орбан прибув до російської столиці.

Президент Литви Гітанас Науседа дорікнув угорському прем’єру за його візит до Москви, який Орбан анонсував як "миротворчу місію", та наголосив, що він у цій поїздці не представляє Євросоюз.

The unilateral decision by @PM_ViktorOrban to go to Moscow doesn't in any shape or form represent the #EU position. It also undermines the credibility of @HU24EU.



If you truly seek peace, you don't shake hands with a bloody dictator, you put all your efforts to support #Ukraine. Реклама: July 5, 2024

"Одностороннє рішення Віктора Орбана вирушити до Москви жодним чином не відображає позицію ЄС. А також воно підриває довіру до угорського головування", – наголосив президент Литви.

"Той, хто справді прагне миру, не тисне руку кривавому диктатору, а докладає максимальних зусиль для підтримки України", – наголосив Науседа.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс іронічно прокоментував фото Орбана з Москви цитатою з пісні виконавця Метта Монро From Russia With Love.

“To Russia I flew but there and then

I suddenly knew you'd care again

My running around is through

I'd fly to you

From Russia with love” https://t.co/dS9MwVMUjv – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 5, 2024

"Зустрічатися з Путіним, коли Росія веде війну проти України і вбиває невинних цивільних – абсолютно неприйнятно. Це підриває зусилля, спрямовані на перемогу України і забезпечення справедливого миру", – заявила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас, яка невдовзі має очолити дипломатію ЄС, наголосила, що Орбан у Москві жодним чином не представляє Євросоюз.

"Орбан використовує головування у ЄС, щоб створювати плутанину. ЄС – об’єднаний, чітко на боці України та проти російської агресії", – підкреслила Кая Каллас.

In Moscow, Viktor Orbán in no way represents the EU or the EU’s positions. He is exploiting the EU presidency position to sow confusion.



The EU is united, clearly behind Ukraine and against Russian aggression. – Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024

Нагадаємо, вдень 5 липня офіційно підтвердили, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви.

Його пресслужба використала для фото у соцмережах, що ілюструє візит, логотип угорського головування у ЄС, попри те, що топпосадовці Євросоюзу підкреслили, що Орбан у цій поїздці представляє виключно власну країну.

Речник Єврокомісії заявив, що через поїздку Віктора Орбана до Москви для зустрічі з Владіміром Путіним традиційний візит глави Єврокомісії до головуючої у Раді ЄС Угорщини опинився під питанням. Він також повідомив, що Орбан не інформував Єврокомісію про свої плани відвідати Москву.

Читайте також, що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.