Лидеры государств Балтии отреагировали на приезд Орбана в Москву

Лидеры балтийских государств жестко раскритиковали поездку венгерского лидера Виктора Орбана в Москву во время председательства его страны в Совете ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", их заявления начали появляться в X (Twitter) вскоре после официального подтверждения, что Орбан прибыл в российскую столицу.

Президент Литвы Гитанас Науседа упрекнул венгерского премьера за его визит в Москву, который Орбан анонсировал как "миротворческую миссию", и подчеркнул, что он в этой поездке не представляет Евросоюз.

The unilateral decision by @PM_ViktorOrban to go to Moscow doesn't in any shape or form represent the #EU position. It also undermines the credibility of @HU24EU.



If you truly seek peace, you don't shake hands with a bloody dictator, you put all your efforts to support #Ukraine. July 5, 2024

"Одностороннее решение Виктора Орбана отправиться в Москву никоим образом не отражает позицию ЕС. А также оно подрывает доверие к венгерскому председательству", – подчеркнул президент Литвы.

"Тот, кто действительно хочет мира, не жмет руку кровавому диктатору, а прилагает максимальные усилия для поддержки Украины", – подчеркнул Науседа.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс иронично прокомментировал фото Орбана из Москвы цитатой из песни исполнителя Мэтта Монро From Russia With Love.

"To Russia I flew but there and then

I suddenly knew you'd care again

My running around is through

I'd fly to you

From Russia with love" https://t.co/dS9MwVMUjv – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 5, 2024

"Встречаться с Путиным, когда Россия ведет войну против Украины и убивает невинных гражданских – абсолютно неприемлемо. Это подрывает усилия, направленные на победу Украины и обеспечение справедливого мира", – заявила премьер Латвии Эвика Силиня.

Премьер Эстонии Кая Каллас, которая вскоре должна возглавить дипломатию ЕС, подчеркнула, что Орбан в Москве никоим образом не представляет Евросоюз.

"Орбан использует председательство в ЕС, чтобы сеять смуту. ЕС – объединенный, четко на стороне Украины и против российской агрессии", – подчеркнула Кая Каллас.

In Moscow, Viktor Orbán in no way represents the EU or the EU’s positions. He is exploiting the EU presidency position to sow confusion.



The EU is united, clearly behind Ukraine and against Russian aggression. – Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024

Напомним, днем 5 июля официально подтвердили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву.

Его пресс-служба использовала для фото в соцсетях, иллюстрирующее визит, логотип венгерского председательства в ЕС – несмотря на то, что топ-чиновники Евросоюза подчеркнули, что Орбан в этой поездке представляет исключительно собственную страну.

Представитель Еврокомиссии заявил, что из-за поездки Виктора Орбана в Москву для встречи с Владимиром Путиным традиционный визит главы Еврокомиссии в председательствующую в Совете ЕС Венгрию оказался под вопросом. Он также сообщил, что Орбан не информировал Еврокомиссию о своих планах посетить Москву.

