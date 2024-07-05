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Лидеры государств Балтии отреагировали на приезд Орбана в Москву

Новости — Пятница, 5 июля 2024, 13:50 — Мария Емец

Лидеры балтийских государств жестко раскритиковали поездку венгерского лидера Виктора Орбана в Москву во время председательства его страны в Совете ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", их заявления начали появляться в X (Twitter) вскоре после официального подтверждения, что Орбан прибыл в российскую столицу.

Президент Литвы Гитанас Науседа упрекнул венгерского премьера за его визит в Москву, который Орбан анонсировал как "миротворческую миссию", и подчеркнул, что он в этой поездке не представляет Евросоюз.

"Одностороннее решение Виктора Орбана отправиться в Москву никоим образом не отражает позицию ЕС. А также оно подрывает доверие к венгерскому председательству", – подчеркнул президент Литвы.

"Тот, кто действительно хочет мира, не жмет руку кровавому диктатору, а прилагает максимальные усилия для поддержки Украины", – подчеркнул Науседа.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс иронично прокомментировал фото Орбана из Москвы цитатой из песни исполнителя Мэтта Монро From Russia With Love.

"Встречаться с Путиным, когда Россия ведет войну против Украины и убивает невинных гражданских – абсолютно неприемлемо. Это подрывает усилия, направленные на победу Украины и обеспечение справедливого мира", – заявила премьер Латвии Эвика Силиня.

Премьер Эстонии Кая Каллас, которая вскоре должна возглавить дипломатию ЕС, подчеркнула, что Орбан в Москве никоим образом не представляет Евросоюз.

"Орбан использует председательство в ЕС, чтобы сеять смуту. ЕС – объединенный, четко на стороне Украины и против российской агрессии", – подчеркнула Кая Каллас.

Напомним, днем 5 июля официально подтвердили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву.

Его пресс-служба использовала для фото в соцсетях, иллюстрирующее визит, логотип венгерского председательства в ЕС – несмотря на то, что топ-чиновники Евросоюза подчеркнули, что Орбан в этой поездке представляет исключительно собственную страну.

Представитель Еврокомиссии заявил, что из-за поездки Виктора Орбана в Москву для встречи с Владимиром Путиным традиционный визит главы Еврокомиссии в председательствующую в Совете ЕС Венгрию оказался под вопросом. Он также сообщил, что Орбан не информировал Еврокомиссию о своих планах посетить Москву.

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