Лидеры государств Балтии отреагировали на приезд Орбана в Москву
Лидеры балтийских государств жестко раскритиковали поездку венгерского лидера Виктора Орбана в Москву во время председательства его страны в Совете ЕС.
Как сообщает "Европейская правда", их заявления начали появляться в X (Twitter) вскоре после официального подтверждения, что Орбан прибыл в российскую столицу.
Президент Литвы Гитанас Науседа упрекнул венгерского премьера за его визит в Москву, который Орбан анонсировал как "миротворческую миссию", и подчеркнул, что он в этой поездке не представляет Евросоюз.
The unilateral decision by @PM_ViktorOrban to go to Moscow doesn't in any shape or form represent the #EU position. It also undermines the credibility of @HU24EU.
If you truly seek peace, you don't shake hands with a bloody dictator, you put all your efforts to support #Ukraine.Реклама:– Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 5, 2024
"Одностороннее решение Виктора Орбана отправиться в Москву никоим образом не отражает позицию ЕС. А также оно подрывает доверие к венгерскому председательству", – подчеркнул президент Литвы.
"Тот, кто действительно хочет мира, не жмет руку кровавому диктатору, а прилагает максимальные усилия для поддержки Украины", – подчеркнул Науседа.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс иронично прокомментировал фото Орбана из Москвы цитатой из песни исполнителя Мэтта Монро From Russia With Love.
"To Russia I flew but there and then– Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 5, 2024
I suddenly knew you'd care again
My running around is through
I'd fly to you
From Russia with love" https://t.co/dS9MwVMUjv
"Встречаться с Путиным, когда Россия ведет войну против Украины и убивает невинных гражданских – абсолютно неприемлемо. Это подрывает усилия, направленные на победу Украины и обеспечение справедливого мира", – заявила премьер Латвии Эвика Силиня.
Премьер Эстонии Кая Каллас, которая вскоре должна возглавить дипломатию ЕС, подчеркнула, что Орбан в Москве никоим образом не представляет Евросоюз.
"Орбан использует председательство в ЕС, чтобы сеять смуту. ЕС – объединенный, четко на стороне Украины и против российской агрессии", – подчеркнула Кая Каллас.
In Moscow, Viktor Orbán in no way represents the EU or the EU’s positions. He is exploiting the EU presidency position to sow confusion.– Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024
The EU is united, clearly behind Ukraine and against Russian aggression.
Напомним, днем 5 июля официально подтвердили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву.
Его пресс-служба использовала для фото в соцсетях, иллюстрирующее визит, логотип венгерского председательства в ЕС – несмотря на то, что топ-чиновники Евросоюза подчеркнули, что Орбан в этой поездке представляет исключительно собственную страну.
Представитель Еврокомиссии заявил, что из-за поездки Виктора Орбана в Москву для встречи с Владимиром Путиным традиционный визит главы Еврокомиссии в председательствующую в Совете ЕС Венгрию оказался под вопросом. Он также сообщил, что Орбан не информировал Еврокомиссию о своих планах посетить Москву.
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