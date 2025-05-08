Скандал з квартирою майже не вплинув на рейтинг опозиційного кандидата в президенти Польщі

Скандал з незадекларованою квартирою кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", практично не вплинув на його рейтинг.

Такими є результати свіжого опитування Opinia24 для телеканалу TVN, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Кандидат від керівної "Громадянської коаліції", мер Варшави Рафал Тшасковський отримав би 31% голосів (зниження на 1 пункт), Кароль Навроцький – 25% (зниження на 1 пункт), а антиукраїнський кандидат "Конфедерації" Славомір Менцен – 14% (зниження на 1 пункт).

Згідно з опитуванням, за кандидатку лівих Магдалену Бєят проголосували б 6% опитаних, а за спікера Сейму Шимона Головню і кандидата партії "Разом" Адріана Зандберга – по 5% респондентів.

Опитаних також запитали, за кого вони проголосували б у другому турі, якби в ньому взяли участь Тшасковський і Навроцький. Кандидата від "Громадянської коаліції" вказали 50% опитаних (зниження на 1 процентний пункт), а кандидата, якого підтримує "ПіС", – 41%. (зниження на 4 процентних пункти), 9% вибрали варіант "важко сказати".

Опитування було проведено методом CATI (телефонні інтерв'ю) 6 і 7 травня на репрезентативній вибірці 1000 осіб.

Опитування було проведено вже після того, як суперечки викликала інформація про однокімнатну квартиру в Гданську, власником якої є Кароль Навроцький.

Підтримуваний "ПіС" кандидат у президенти спочатку стверджував, що має лише одну квартиру, згадавши про це під час передвиборчих дебатів в Super Express.

Потім видання Onet встановило, що Навроцький разом із дружиною є власниками ще однієї квартири. Вони отримали її у чоловіка, яким Навроцький, як він запевняв, опікувався.

Зрештою, у середу під час заяви для ЗМІ Кароль Навроцький повідомив, що вирішив передати цю квартиру на благодійні цілі.

Згідно з опитуванням SW Research, проведеним на замовлення Onet, 42,8% опитаних негативно оцінюють поведінку Кароля Навроцького у справі про квартиру. 15% опитаних мають протилежну думку.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

Як відомо, Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість", зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також, чому польським політикам незабаром доведеться пом'якшувати антиукраїнські заяви.