Путин начал переговоры с Орбаном упоминанием об ультиматуме Украине

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Путин заявил, что на встрече у них с Орбаном будет возможность обсудить "все нюансы" ситуации в Украине. При этом он подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву в частности как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.

"Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция относительно возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы", – сказал Путин.

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14 июня, на встрече с руководством российского МИДа, Путин изложил свои "условия для начала мирных переговоров" с Украиной. Его ультиматум заключается в том, что украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Орбан поблагодарил Путина за встречу, сказав, что это уже 11-я их встреча за последнее десятилетие. Но, по его словам, эта встреча "особенная", поскольку приходится на председательство Венгрии в Совете ЕС.

"Стремительно сокращается количество стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия, очевидно, будет единственной страной в Европе, которая может поговорить со всеми... Хотел бы узнать вашу позицию по ряду важных для Европы вопросов", – сказал Орбан.

Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Его визит в Россию происходит всего через несколько дней после посещения Киева 2 июля.

Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

Сам Орбан уверял, что у Венгрии нет мандата для того, чтобы вести переговоры о мире между Украиной и РФ.

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