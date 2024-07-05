WP: Байден попросив не планувати заходів після восьмої вечора, щоб більше спати

Президент Джо Байден під час зустрічі з губернаторами-демократами розповів про плани щодо покращення своїх публічних виступів після провальних дебатів з Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Washington Post розповіли поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, Байден сказав губернаторам, що частиною його плану на майбутнє є припинення планування заходів після 20:00, щоб він міг більше спати.

Видання зазначає, що очільник Білого дому вже віддав розпорядження своїй команді уникати планування заходів для нього після 20:00.

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Зустріч була годинною дискусією з губернаторами, під час якої Байден намагався запевнити їх у своїй політичній позиції, фізичному самопочутті та шляху до переобрання.

Байден відповів, що після президентських дебатів минулого тижня він пройшов медичне обстеження і залишається в доброму здоров'ї.

"Це просто мій мозок", – сказав він, за словами людей, поінформованих про зустріч, і співробітники штабу поспішили пояснити, що це було жартом.

Кампанія Байдена припустила, що уникнення заходів після 20:00 не означає значного обмеження.

"Президент Буш лягав спати о 9-й, а президент Обама готував вечерю о 18:30. Нормальні президенти дотримуються балансу, так само як і Джо Байден", – сказав Кевін Муньос, речник кампанії, у своїй заяві.

Результати ще двох опитувань громадської думки у США засвідчили, що колишній президент Дональд Трамп наростив відрив від чинного глави Білого дому Джо Байдена до 6 процентних пунктів – найбільший його відрив у випадку обох опитувань.

ЗМІ повідомляли, що Байден нібито непублічно допустив вихід з перегонів у США, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.

Також неофіційно стало відомо, що десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Проте у середу Джо Байден запевнив, що не знімається з виборів.

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