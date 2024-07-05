WP: Байден попросил не планировать мероприятий после восьми вечера, чтобы больше спать

Президент Джо Байден во время встречи с губернаторами-демократами рассказал о планах по улучшению своих публичных выступлений после провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Washington Post рассказали информированные источники.

По словам собеседников издания, Байден сказал губернаторам, что частью его плана на будущее является прекращение планирования мероприятий после 20:00, чтобы он мог больше спать.

Издание отмечает, что глава Белого дома уже отдал распоряжение своей команде избегать планирования мероприятий для него после 20:00.

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Встреча была часовой дискуссией с губернаторами, во время которой Байден пытался заверить их в своей политической позиции, физическом самочувствии и пути к переизбранию.

Байден ответил, что после президентских дебатов на прошлой неделе он прошел медицинское обследование и остается в добром здравии.

"Это просто мой мозг", – сказал он, по словам людей, информированных о встрече, и сотрудники штаба поспешили объяснить, что это была шутка.

Кампания Байдена предположила, что избегание мероприятий после 20:00 не означает значительного ограничения.

"Президент Буш ложился спать в 9, а президент Обама готовил ужин в 18:30. Нормальные президенты придерживаются баланса, так же как и Джо Байден", – сказал Кевин Муньос, представитель кампании, в своем заявлении.

Результаты еще двух опросов общественного мнения в США показали, что бывший президент Дональд Трамп нарастил отрыв от действующего главы Белого дома Джо Байдена до 6 процентных пунктов – самый большой его отрыв в случае обоих опросов.

СМИ сообщали, что Байден якобы непублично допустил выход из гонки в США, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Также неофициально стало известно, что десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

Однако в среду Джо Байден заверил, что не снимается с выборов.

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