Новий прем'єр Британії пообіцяв дії, а не слова для змін на краще

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв використати свою величезну електоральну більшість на парламентських виборах для відновлення країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Стоячи біля резиденції на Даунінг-Стріт, 10, Стармер визнав масштаб виклику, який стоїть перед ним після переконливої перемоги його Лейбористської партії на виборах, що поклала край 14 рокам правління уряду консерваторів.

Reuters

Він попередив, що будь-які покращення потребуватимуть часу, і йому потрібно буде спочатку відновити віру в політику.

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"Цей брак довіри можна вилікувати лише діями, а не словами. Я це знаю", – сказав новий очільник британського уряду.

За його словами, він розуміє, що багато британців розчарувалися в політиці після років "скандалів та безладу" під час правління консерваторів.

"Незалежно від того, голосували ви за лейбористів чи ні, насправді, особливо якщо ви не голосували, я кажу вам прямо – мій уряд служитиме вам. Політика може бути силою добра. Ми це покажемо", – пообіцяв Стармер.

Новий прем'єр також зазначив, що щодня боротиметься за відновлення довіри, додавши, що Британія матиме "уряд, не обтяжений доктриною".

Він також підкреслив те, що повторював під час передвиборчої кампанії – що він ставитиме країну на перше місце, а партію – на друге.

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем у п’ятницю.

Його попередник Ріші Сунак визнав свою поразку незадовго до 5 ранку в п'ятницю, а Кір Стармер заявив про перемогу невдовзі після цього. Лівоцентристська лейбористська партія отримала значну більшість у 650-місному парламенті.

Сунак також піде у відставку з посади лідера Консервативної партії, це станеться згодом.

Президент Володимир Зеленський вже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.