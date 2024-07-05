Новый премьер Британии пообещал действия, а не слова для перемен к лучшему

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал использовать свое огромное электоральное большинство на парламентских выборах для восстановления страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Стоя возле резиденции на Даунинг-Стрит, 10, Стармер признал масштаб вызова, стоящего перед ним после убедительной победы его Лейбористской партии на выборах, положившей конец 14 годам правления правительства консерваторов.

Reuters

Он предупредил, что любые улучшения потребуют времени, и ему нужно будет сначала восстановить веру в политику.

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"Этот недостаток доверия можно вылечить только действиями, а не словами. Я это знаю", – сказал новый глава британского правительства.

По его словам, он понимает, что многие британцы разочаровались в политике после лет "скандалов и беспорядка" во время правления консерваторов.

"Независимо от того, голосовали вы за лейбористов или нет, на самом деле, особенно если вы не голосовали, я говорю вам прямо – мое правительство будет служить вам. Политика может быть силой добра. Мы это покажем", – пообещал Стармер.

Новый премьер также отметил, что ежедневно будет бороться за восстановление доверия, добавив, что Британия будет иметь "правительство, не обремененное доктриной".

Он также подчеркнул то, что повторял во время предвыборной кампании – что он будет ставить страну на первое место, а партию – на второе.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем в пятницу.

Его предшественник Риши Сунак признал свое поражение незадолго до 5 утра в пятницу, а Кир Стармер заявил о победе вскоре после этого. Левоцентристская лейбористская партия получила значительное большинство в 650-местном парламенте.

Сунак также уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии, это произойдет позже.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.