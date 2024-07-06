Миланский аэропорт переименуют в честь Берлускони

Главный аэропорт Милана будет переименован в честь бывшего премьер-министра Италии и бизнес-магната Сильвио Берлускони.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Выступая на конференции на юге Италии, министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что управление гражданской авиации одобрило просьбу региона Ломбардия переименовать аэропорт Мальпенса в честь Берлускони, который происходит именно из этого города.

"Поскольку окончательное решение остается за министром транспорта, я действительно думаю, что это произойдет", – сказал Сальвини, лидер правой партии "Лига" и давний союзник Берлускони.

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"В память о моем друге Сильвио, великого бизнесмена, великого миланца и великого итальянца", – написал он позже в X (Twitter), опубликовав фотографию Берлускони и аэропорт Мальпенса.

Una bella notizia: l'aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi.

Proprio oggi il consiglio di amministrazione dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) ha approvato la richiesta fatta da Regione Lombardia un anno fa.



La decisione finale spetta al… pic.twitter.com/MoDa2Mv3dT – Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2024

Ранее сообщалось, что семья Сильвио Берлускони прекратила ежемесячные выплаты в размере 2500 евро, которые покойный экс-премьер Италии гарантировал каждой из 20 женщин, посещавших его секс-вечеринки, известные под названием "бунга-бунга".

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет 12 июня 2023-го.

Берлускони возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год. Политик известен дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и отличился неоднозначными заявлениями об Украине.

В частности, в октябре 2022 года он заявлял, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и вместо этого будут предлагать только помощь в восстановлении.