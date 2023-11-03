Нащадки Берлусконі припинили виплати учасницям його секс-вечірок

Сім'я Сільвіо Берлусконі припинила щомісячні виплати у розмірі 2500 євро, які покійний експрем'єр Італії гарантував кожній із 20 жінок, які відвідували його секс-вечірки, відомі під назвою "бунга-бунга".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У 2010 році в Італії спалахнув скандал через свідчення про секс-вечірки тодішнього прем’єра Берлусконі, який, як стверджувалось, платив жінкам, зокрема й неповнолітнім, за мовчання про інтимні стосунки з ним.

Розголос кинув тінь на політичну кар'єру Берлусконі й призвів до його політичного падіння та завершення його четвертого терміну прем’єр-міністра в 2011 році. Він також призвів до судового процесу, який завершився в лютому виправданням Берлусконі.

Кількома роками після відставки Берлусконі оголосив, що щомісяця платитиме близько 20 жінкам, які, за його словами, зазнали репутаційних втрат через скандал "бунга-бунга". Двом із них він також забезпечив житло.

Тепер же нащадки експрем’єра Італії, які успадкували його майно, вирішили припинити ці виплати й попередили двох жінок, що вони повинні виїхати з помешкань до кінця року.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років 12 червня.

Берлусконі, який очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік, більшість італійців вважають найвпливовішою фігурою в країні за останні десятиліття, але й досі не мають спільної думки щодо того, чи був цей вплив позитивним чи негативним для країни.

Політик відомий дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України. Зокрема, у жовтні 2022 року він заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю.