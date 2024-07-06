США відреагували на вояж Орбана в Москву

У Білому домі прокоментували візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви, в ході якого він зустрівся з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив неназваний представник адміністрації президента США.

За його словами, у США стурбовані фактом поїздки Орбана до РФ.

"Ми стурбовані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ані просуванню справи миру, ані підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України", – сказав посадовець.

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За його словами, "Росія може закінчити цю війну вже сьогодні, припинивши свою агресію проти України".

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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