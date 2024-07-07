Грецький фрегат запобіг атаці хуситів на судно в Аденській затоці

Грецький фрегат "Псара" вранці у неділю, 7 липня, запобіг атаці єменських бойовиків-хуситів на комерційне судно в Аденській затоці.

Про це повідомило видання Kathimerini, пише "Європейська правда".

Як зазначено, хусити намагались атакувати судно за допомогою безпілотників.

У відповідь екіпаж грецького фрегата застосував як систему протидії безпілотникам, так і свою гармату проти з чотирьох запущених дронів.

Реклама:

Два безпілотники були збили, інші два – зникли.

Фрегат продовжує виконувати свою місію у звичайному режимі.

Наприкінці червня військові США заявили, що бойовики-хусити, яких підтримує Іран, ймовірно, за допомогою безпілотника атакували у Червоному морі суховантаж Transworld Navigator, що належить Греції.

Перед тим сили США заявили про нову успішну атаку по озброєннях бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, у підконтрольних ним районах Ємену.