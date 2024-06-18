США заявили про знищення 4 радарів та морського дрона хуситів у Ємені

Військові США заявили про нову успішну атаку по озброєннях бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, у підконтрольних ним районах Ємену.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у зведенні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Згідно із заявою CENTCOM, США знищили чотири радари, один морський дрон, а також один безпілотний літальний апарат хуситів над Червоним морем.

У повідомленні йдеться, що американські, коаліційні або торгові судна не зазнали жодних пошкоджень чи втрат.

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"Було визначено, що ці системи становлять безпосередню загрозу для США, коаліційних сил та торгових суден у регіоні", – зазначили військові.

Міністерство фінансів США 17 червня оголосило про санкції проти двох фізичних і п'яти юридичних осіб, які сприяли закупівлі зброї для повстанців-хуситів у Ємені, що з минулого року атакують комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці.

У лютому США оголосили єменських хуситів, підтримуваних Іраном, терористичною групою.

Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.