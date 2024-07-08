Спікер Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО

Спікер Палати представників Конгресу США від республіканців Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 10 липня, під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на графік американського посадовця.

Очікують, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті Альянсу у Вашингтоні цього тижня.

Існує занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва з боку США у разі перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

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Раніше експрезидент Трамп розкритикував масштаби підтримки України, при цьому перекрутивши факти, та заявив, що у разі перемоги одразу "вирішить питання" з цим.

Нагадаємо також, що експрезидент підтримав ту версію проєкту, яку у підсумку ухвалили, і висловив підтримку спікеру Палати представників Майку Джонсону (читайте також Хто "змусив" Трампа дати зброю Україні?).

Минулого року Трамп заявляв, що зможе зупинити російсько-українську війну "за 24 години"

Президент України Володимир Зеленський в одному з останніх інтерв’ю попередив, що Трамп ризикує "стати лузером", якби як президент США реалізував "мирний план" з примусом України до поступок агресору.