Спикер Джонсон встретится с Зеленским во время саммита НАТО

Спикер Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Майк Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 10 июля, во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на график американского чиновника.

Ожидается, что поддержка Украины будет в центре внимания на саммите Альянса в Вашингтоне на этой неделе.

Существует беспокойство по поводу будущей поддержки Киева со стороны США в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

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Ранее экс-президент Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины, при этом исказив факты, и заявил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.

Напомним также, что экс-президент поддержал ту версию проекта, которую в итоге приняли, и выразил поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону (читайте также Кто "заставил" Трампа дать оружие Украине?).

В прошлом году Трамп заявлял, что сможет остановить российско-украинскую войну "за 24 часа"

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из последних интервью предупредил, что Трамп рискует "стать лузером", если бы он как президент США реализовал "мирный план" с принуждением Украины к уступкам агрессору.