Зеленський про "мирний план" Трампа з поступками РФ: "Невже він хоче бути лузером?"

Президент України Володимир Зеленський розкритикував потенційний "мирний план" Дональда Трампа з примусом України до поступок агресору, та запропонував уявити репутаційні наслідки для США, якби після такого перемир’я Росія знову розв’язала війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Президента запитали про чутки, що Трамп у разі повернення до Білого дому думає підштовхувати Україну до територіальних поступок Росії задля припинення війни.

"Це питання не тільки в територіях. Тут немає ніяких гарантій, тому що Путіну не можна вірити. Так воно не вийде, що ви знайдете компроміс щодо територій і все це закінчиться", – зазначив Зеленський.

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Він нагадав, що перед повномасштабною війною був Крим і Донбас, і Україна вісім років намагалася вести з Росією якісь перемовини, що врешті закінчилося повномасштабним вторгненням.

Зеленський наголосив, що пауза у теперішній гарячій фазі війни піде на користь точно не Україні, але Росії, яка, відновивши сили, знов почне диктувати умови.

"Я не зовсім розумію: невже він хоче бути потім президентом-лузером? Давайте уявимо собі, що наприклад президентом став Трамп і, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. І якимось чином в діалозі має підтвердження з російської сторони від Путіна, що "це все". Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: "Ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає". Домовиться, може, з кимось із партнерів, і вони також припинять. Авжеж, Україна без зброї, голіруч, не зможе воювати з багатомільйонною армією", – зазначив Зеленський.

Він запропонував уявити, які будуть репутаційні наслідки для Трампа і США, якщо після такого миру Путін врешті відновить сили і піде далі.

"Ким буде для всього світу тоді цей новий президент Сполучених Штатів? Він тоді буде дуже слабким, а це говорить не про його особистість, а про інституційність США. Вони стануть дуже слабкими, вони не будуть лідерами в світі… І тоді виходять на арену інші лідери інших країн, в більшості своїй авторитарні. Ось вам і закінчення ceasefire, початок саме того, про що всі так бояться вголос говорити. І це реальна Третя світова війна", – заявив Зеленський.

Він знову сказав, що хотів би приїзду експрезидента США Дональда Трампа в Україну, щоби він на власні очі побачив сліди війни і щоб поговорити з ним.

Як відомо, Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.

У ЗМІ з'являлися повідомлення, що Трамп нібито прагне підштовхувати Україну до територіальних поступок Росії задля припинення війни.