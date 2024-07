Посол Австрії про влучання по "Охматдиту": "Це чистий терор"

Посол Австрії Арад Бенкьо шокований влучанням на території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, про що почали з’являтись повідомлення після масованої ракетної атаки РФ вранці 8 липня і роботи ППО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол поширив допис з відео із місця влучання.

Another massive missiles attack on Kyiv. This time the Children‘s Hospital Okhmadyt was hit! Austria has supported this center for many years and many departments.

This is an institution which cares for babies and children in need.

The Russian attack is pure terror. https://t.co/kjNvtzGFMi

Реклама: