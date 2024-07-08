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Посол Австрії про влучання по "Охматдиту": "Це чистий терор"

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 11:49 — Марія Ємець

Посол Австрії Арад Бенкьо шокований влучанням на території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, про що почали з’являтись повідомлення після масованої ракетної атаки РФ вранці 8 липня і роботи ППО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол поширив допис з відео із місця влучання.

"Цього разу влучило у дитячу лікарню "Охматдит". Австрія багато років підтримувала цей центр і багато його відділень. Це заклад, що піклується про немовлят і дітей. Ця російська атака – це чистий терор", – відреагував він. 

Київський мер та директор "Охматдиту" підтвердили інформацію про влучання в один з корпусів лікарні, там триває евакуація людей. Дані про постраждалих уточнюються. 

Київська міська влада на цей час підтвердила загибель 5 людей внаслідок ранкової ракетної атаки.


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