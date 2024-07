Посол Австрии о попадании по "Охматдету": "Это чистый террор"

Посол Австрии Арад Бенкьо шокирован попаданием по территории детской больницы "Охматдет" в Киеве, о чем начали появляться сообщения после массированной ракетной атаки РФ утром 8 июля и работы ПВО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол распространил сообщение с видео с места попадания.

Another massive missiles attack on Kyiv. This time the Children‘s Hospital Okhmadyt was hit! Austria has supported this center for many years and many departments.

This is an institution which cares for babies and children in need.

The Russian attack is pure terror. https://t.co/kjNvtzGFMi

