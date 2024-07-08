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Посол Австрии о попадании по "Охматдету": "Это чистый террор"

Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 11:49 — Мария Емец

Посол Австрии Арад Бенкьо шокирован попаданием по территории детской больницы "Охматдет" в Киеве, о чем начали появляться сообщения после массированной ракетной атаки РФ утром 8 июля и работы ПВО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол распространил сообщение с видео с места попадания.

"На этот раз попало в детскую больницу "Охматдет". Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, которое заботится о младенцах и детях. Эта российская атака – чистый террор", – отреагировал он.

Киевский мэр и директор "Охматдета" подтвердили информацию о попадании в один из корпусов больницы, там продолжается эвакуация людей. Данные о пострадавших уточняются.

Киевская городская власть на данный момент подтвердила гибель пяти человек в результате утренней ракетной атаки.

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