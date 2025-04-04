Сейм Латвії зробив крок до виходу з договору про заборону протипіхотних мін

Сейм Латвії напередодні у другому читанні ухвалив законопроєкт про вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Для того, щоб стати законом, проєкт має пройти третє читання. Остаточне читання документа, найімовірніше, відбудеться протягом декількох тижнів.

"З огляду на динаміку безпекової ситуації, для Латвії важливо не обмежувати гнучкість дій і використовувати різні системи та озброєння для посилення стримування і забезпечення захисту країни та її громадян", – ідеться у відгуку Сейму на законопроєкт.

Латвія, Естонія, Литва, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через явну зневагу Росії до міжнародних кордонів і серйозну загрозу, яку вона становить для регіональної та глобальної безпеки.

Міністр оборони Андріс Спрудс і міністерка закордонних справ Байба Браже раніше наголошували на важливості координації між країнами регіону та комунікації з міжнародними партнерами.

Відповідаючи на запитання депутатів парламенту на спільному засіданні відповідальних комітетів, представник Національних збройних сил заявив, що вихід з конвенції дасть змогу використати додаткові ресурси для ефективнішого стримування потенційного супротивника і перешкоджання його пересуванню в разі нападу.

Як відомо, у Польщі хочуть розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".

Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.