Послы стран-членов ЕС намерены поднять вопрос визитов Виктора Орбана с его самопровозглашенной "мирной миссией" по Украине на следующем заседании Комитета постоянных представителей ЕС.

Об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат журналистам в понедельник, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Собеседник агентства отметил, что в столицах ЕС растет беспокойство относительно роли Орбана в так называемой "мирной миссии" по Украине.

Собеседник подчеркнул, что в этой миссии Орбан представляет только свою страну. "Вместо этого он намеренно оставил много двусмысленности, например, из-за использования логотипа председательства в ЕС в своих драматических посланиях", – сказал высокопоставленный европейский дипломат.

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Он также сообщил журналистам, что по этому поводу послы – постоянные представители государств-членов ЕС – "будут добиваться большей четкости во время заседания Комитета постоянных представителей в эту среду".

"Напряженность высока только за семь дней председательства (Венгрии в Совете ЕС), и ожидается, что она станет еще выше, когда мы будем приближаться к дате проведения Совета по иностранным делам, также имея в виду, что только Венгрия, в то время, как все остальные двадцать шесть стран ЕС согласились, блокирует Европейский мирный фонд (в рамках которого выделяется финансирование Украине на противостояние российской агрессии. – Ред.)", – детализировал дипломат.

Виктор Орбан 2 июля совершил первый визит в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, после чего отправился в Москву, где провел встречи с Владимиром Путиным.

Позже Орбан направился в Азербайджан, где выступил на неформальном саммите Организации тюркских государств, и в Китай, где встретился с Си Цзиньпином, а также объявил о других визитах.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский объяснил, почему глава правительства Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником между Украиной и Россией.

Виктор Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.

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