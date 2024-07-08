Кулеба після удару по "Охматдиту": Це відповідь Путіна на "мирні пропозиції"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованого ракетного обстрілу українських міст укотре закликав союзників України прискорити постачання Києву засобів протиповітряної оборони.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Кулеба зазначив, що удар по двох лікарнях у Києві, зокрема "Охматдиту" – це "справжнє обличчя Росії" та "справжня відповідь Путіна на всі мирні місії та пропозиції".

"Цей варварський удар вкотре закликає весь світ, усіх лідерів та країни, якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Додаткові Patriot та зброю. Закликаю партнерів ухвалити рішення без зволікань", – додав він.

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Голова МЗС зазначив, що Україна також звернулася до членів Ради безпеки ООН з проханням провести екстрене засідання щодо російських ударів по українській цивільній інфраструктурі.

"Закликаю всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення потенціалу протиповітряної оборони України та відкинути будь-яке умиротворення вбивці дітей та інших цивільних", – підсумував Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс закликав зняти обмеження на удари по військових цілях у Росії після атаки на "Охматдит".