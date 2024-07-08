Кулеба после удара по "Охматдету": Это ответ Путина на "мирные предложения"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного ракетного обстрела украинских городов в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки Киеву средств противовоздушной обороны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Кулеба отметил, что удар по двум больницам в Киеве, в частности "Охматдету" – это и есть "настоящее лицо России" и "настоящий ответ Путина на все мирные миссии и предложения".

"Этот варварский удар в очередной раз призывает весь мир, всех лидеров и страны, как можно быстрее предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Дополнительные Patriot и оружие. Призываю партнеров принять решение без промедлений", – добавил он.

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Глава МИД отметил, что Украина также обратилась к членам Совета безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание относительно российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре.

"Призываю все страны и международные организации решительно осудить сегодняшний удар, принять немедленные меры для усиления потенциала противовоздушной обороны Украины и отвергнуть любое умиротворение убийцы детей и других гражданских", – подытожил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал снять ограничения на удары по военным целям в России после атаки на "Охматдет".