Байден похвалив Францію, яка "відкинула екстремізм" на парламентських виборах

Президент США Джо Байден, говорячи про прийдешні вибори в країні наприкінці року, згадав результати голосування за новий французький парламент і провів паралелі між Францією і його Демократичною партією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

На питання про те, що для США означають нещодавні вибори у Великій Британії та Франції – де перемогу здобули ліві та лівоцентристські сили на противагу крайнім правим, – Байден наголосив на "екстремізмі" свого конкурента Дональда Трампа.

"Якщо говорити про Європу, то Франція відкинула екстремізм. Демократи відкинуть його так само", – додав американський лідер.

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Він підкреслив, що представник Республіканської партії – "це екстремістський кандидат, і не можу пригадати за своє життя більш екстремістського кандидата".

Байден окремо повторив, що не збирається знімати свою кандидатуру з президентських виборів на тлі невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом.

Кілька провідних демократів Палати представників США напередодні заявили лідеру меншості Хакіму Джеффрісу, що Байдену потрібно зняти кандидатуру на тлі занепокоєння про те, що вибори наприкінці року можуть завершитись провалом для партії.

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