Байден похвалил Францию, которая "отбросила экстремизм" на парламентских выборах

Президент США Джо Байден, говоря о грядущих выборах в стране в конце года, вспомнил результаты голосования за новый французский парламент и провел параллели между Францией и его Демократической партией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью телеканалу MSNBC.

На вопрос о том, что для США означают недавние выборы в Великобритании и Франции – где победу одержали левые и левоцентристские силы в противовес крайне правым, – Байден отметил "экстремизм" своего конкурента Дональда Трампа.

"Если говорить о Европе, то Франция отвергла экстремизм. Демократы отвергнут его так же", – добавил американский лидер.

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Он подчеркнул, что представитель Республиканской партии – "это экстремистский кандидат, и не могу припомнить за свою жизнь более экстремистского кандидата".

Байден отдельно повторил, что не собирается снимать свою кандидатуру с президентских выборов на фоне неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Несколько ведущих демократов Палаты представителей США накануне заявили лидеру меньшинства Хакиму Джеффрису, что Байдену нужно снять кандидатуру на фоне беспокойства о том, что выборы в конце года могут завершиться провалом для партии.

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