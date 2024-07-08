Про що розповів новий міністр оборони Нідерландів під час першого візиту в Україну

У Нідерландах – державі, яка є однією з ключових у постачанні військової допомоги ЗСУ – змінилася влада. На початку липня, після тривалої коаліціади, запрацював уряд на чолі з прем’єром від ультраправої (та україноскептичної) Партії свободи.

Чи виконає новий уряд Нідерландів усе те, що пообіцяли попередники?

Коротку відповідь на питання новий міністр оборони цієї країни Рубен Брекельманс дав наочно, через власні дії: за кілька днів після призначення він поїхав до Києва та Одеси зі своїм першим візитом на посаді, разом з новим очільником МЗС Каспаром Вельдкампом.

Тут міністр оборони дав "Європейській правді" і своє перше інтерв’ю на посаді.

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Докладніше про політику нової влади Нідерландів щодо підтримки України – в матеріалі Севгіль Мусаєвої Про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ: новий міністр оборони Нідерландів. Далі – основні тези міністра.

Фактично, ми вирушили в Україну у перші ж години, коли могли це зробити, тому що хотіли передати дуже чіткий сигнал: ми будемо продовжувати підтримувати Україну в усіх можливих вимірах.

І я побачив під час візиту, що ситуація дуже важка. Ми не повинні занадто завищувати очікування, що буде дуже легка перемога.

Урок, який ми засвоїли за останні кілька років, полягає в тому, що якщо зменшити рівень нашої підтримки – Росія виграє. Тож ми не можемо припинити підтримку України.

Ми повинні продовжувати підтримувати Україну в усіх вимірах і забезпечити, щоб сила і наполегливість Росії з часом зменшилися, а позиція України ставала дедалі сильнішою.

Можливо, в якийсь момент можуть відбутися переговори, але ми повинні переконатися, що Україна вийде на них із якнайсильнішою позицією.

Ми також повинні продовжувати пояснювати голландцям, наскільки це важливо не лише для України, але й для нашої свободи та безпеки.

Ми бачимо, що після двох років люди звикають до війни. ЗМІ звикають до цієї війни. Потрібно знайти, як утримувати увагу на війні в Україні, а не на футбольних матчах абощо.

Я очікую, що F-16 будуть у небі України вже скоро, у короткостроковій перспективі. І я підкреслю: це означає, що за останній рік ми досягли приголомшливого результату, зробили це набагато швидше, ніж це зазвичай робиться в Нідерландах.

Важливо, щоб Альянс на саміті у Вашингтоні продемонстрував чітку підтримку безпеки України. Знаю, що НАТО хоче відігравати активнішу координуючу роль.

Нам також потрібно знайти правильні слова, щоб описати, що хоча членство України в НАТО забере певний час, але зрештою це – незворотний шлях.

Ваш вступ до НАТО неминучий.

Щодо коаліції безпілотників, частиною якої є Нідерланди, Україна дуже швидко рухається у питаннях радарів, безпілотників, нових типів озброєння.

І Нідерланди можуть тут допомогти, бо у нас є певні технології, корисні для України. Також ми можемо вчитися на вашому досвіді на полі бою.

Я сподіваюся, що перемога України означатиме, що колись уся територія України буде вільною, і кожен окупант залишить територію України.

Але якщо це виявиться неможливим, то перемога України для мене означає, що є результат переговорів, який приймається Україною, який підтримується Україною, який ініціюється Україною.

Україна є частиною європейської сім'ї. Дуже важливо, щоб люди в Україні знали, що у них попереду світле майбутнє, у якому вони будуть частиною Європи.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Севгіль Мусаєвої Про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ: новий міністр оборони Нідерландів.