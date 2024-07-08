О чем рассказал новый министр обороны Нидерландов во время первого визита в Украину

В Нидерландах – государстве, которое является одним из ключевых в поставках военной помощи ВСУ – сменилась власть. В начале июля, после длительной коалициады, заработало правительство во главе с премьером от ультраправой (и украиноскептической) Партии свободы.

Выполнит ли новое правительство Нидерландов все то, что пообещали предшественники?

Краткий ответ на вопрос новый министр обороны этой страны Рубен Брекельманс дал наглядно, собственными действиями: через несколько дней после назначения он поехал в Киев и Одессу со своим первым визитом в должности, вместе с новым главой МИД Каспаром Вельдкампом.

Здесь министр обороны дал "Европейской правде" и свое первое интервью в должности.

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А более подробно о политике новой власти Нидерландов по поддержке Украины – в первом интервью Брекельманса на посту министра, которое он дал "Европейской правде", О F-16, "необратимом" пути Украины в НАТО и переговорах с РФ: новый министр обороны Нидерландов. Далее – основные тезисы министра.

Фактически, мы отправились в Украину в первые же часы, когда могли это сделать, потому что хотели передать очень четкий сигнал: мы будем продолжать поддерживать Украину во всех возможных измерениях.

И я увидел во время визита, что ситуация очень тяжелая. Мы не должны слишком завышать ожидания, что будет очень легкая победа.

Урок, который мы усвоили за последние несколько лет, заключается в том, что если уменьшить уровень нашей поддержки – Россия выиграет. Поэтому мы не можем прекратить поддержку Украины.

Мы должны продолжать поддерживать Украину во всех измерениях и обеспечить, чтобы сила и настойчивость России со временем уменьшились, а позиция Украины становилась все сильнее.

Возможно, в какой-то момент могут состояться переговоры, но мы должны убедиться, что Украина выйдет на них с самой сильной позицией.

Мы также должны продолжать объяснять голландцам, насколько это важно не только для Украины, но и для нашей свободы и безопасности.

Мы видим, что после двух лет люди привыкают к войне. СМИ привыкают к этой войне. Нужно найти, как удерживать внимание на войне в Украине, а не на футбольных матчах и тому подобное.

Я ожидаю, что F-16 будут в небе Украины уже скоро, в краткосрочной перспективе. И я подчеркну: это означает, что за последний год мы достигли потрясающего результата, сделали это гораздо быстрее, чем это обычно делается в Нидерландах.

Важно, чтобы Альянс на саммите в Вашингтоне продемонстрировал четкую поддержку безопасности Украины. Знаю, что НАТО хочет играть более активную координирующую роль.

Нам также нужно найти правильные слова, чтобы описать, что хотя членство Украины в НАТО займет определенное время, но в конце концов это – необратимый путь.

Ваше вступление в НАТО неизбежно.

Что касается коалиции беспилотников, частью которой являются Нидерланды, Украина очень быстро движется в вопросах радаров, беспилотников, новых типов вооружения.

И Нидерланды могут здесь помочь, потому что у нас есть определенные технологии, полезные для Украины. Также мы можем учиться на вашем опыте на поле боя.

Я надеюсь, что победа Украины будет означать, что когда-то вся территория Украины будет свободной, и каждый оккупант покинет территорию Украины.

Но если это окажется невозможным, то победа Украины для меня означает, что есть результат переговоров, который принимается Украиной, который поддерживается Украиной, который инициируется Украиной.

Украина является частью европейской семьи. Очень важно, чтобы люди в Украине знали, что у них впереди светлое будущее, в котором они будут частью Европы.

Полная версия интервью – в материале Севгиль Мусаевой О F-16, "необратимом" пути Украины в НАТО и переговорах с РФ: новый министр обороны Нидерландов.