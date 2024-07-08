Іноземні посли прийшли до "Охматдиту", який обстріляла Росія

Оновлено 22:08. Новина оновлена з урахуванням інформації МЗС України.

Посли кількох іноземних держав прийшли 8 липня до дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яку обстріляла ракетами Росія.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ заявило, що організувало візит 33-х глав дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

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Серед них – керівники та представники дипломатичних місій ЄС, НАТО, Азербайджану, Австрії, Вірменії, Греції, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Святого Престолу, Словаччини, Словенії, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції та Японії.

Про відвідування "Охматдиту" після обстрілу написав посол Франції Гаель Вейсьєр, який наголосив, що Росії доведеться відповісти за атаки на цивільну інфраструктуру.

A l'hôpital pour enfants @anest_ohmatdyt après les frappes pour affirmer au min Lyashko, au dir Zhovnir, aux équipes, aux patients et aux familles de victimes la solidarité de la 🇨🇵. Cet hôpital a développé 1 excellente coopération avec Necker. Le drapeau 🇺🇦 reste debout. pic.twitter.com/0soevhzSrS – Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) July 8, 2024

Італійський посол Карло Формоза, який нещодавно почав місію в Україні, також відвідав лікарню і засудив "варварський та боягузливий акт" Росії.

"Співчуття родинам загиблих: ми разом з Україною", – додав він, виклавши відео з іноземними послами в "Охматдиті".

L'Amb. #Formosa visita l'ospedale pediatrico @anest_ohmatdyt, colpito oggi dai missili russi. La clinica è stata beneficiaria di progetti della @cooperazione_it. Ferma condanna per un atto barbaro e vile. Vicinanza ai famigliari delle vittime: siamo sempre a fianco dell'#Ucraina. pic.twitter.com/kTuCRZ5WgL – Italy in Ukraine (@italyinukr) July 8, 2024

Масштабні російські авіаудари сьогодні вранці призвели до загибелі щонайменше 33 і поранення 140 людей у Києві та Дніпропетровській області.

У США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту" як воєнний злочин.