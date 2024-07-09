Байден відреагував на ракетний обстріл України і анонсував зустріч з Зеленським

Президент США Джо Байден опублікував заяву у зв’язку з ракетним обстрілом РФ України 8 липня, у тому числі лікарні "Охматдит" у Києві.

Заява була розміщена у понеділок на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".

Президент США зазначив, що російські ракетні удари, які вбили десятки українських цивільних осіб та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії.

"Вкрай важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент, і щоб ми не ігнорували російську агресію. Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України", – заявив Джо Байден.

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Він зазначив, що на саміті НАТО цими днями оголосять про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити міста і цивільне населення від російських ударів.

Нагадаємо, раніше у США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.

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