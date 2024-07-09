Байден отреагировал на ракетный обстрел Украины и анонсировал встречу с Зеленским

Президент США Джо Байден опубликовал заявление в связи с ракетным обстрелом РФ Украины 8 июля, в том числе больницы "Охматдет" в Киеве.

Заявление было размещено в понедельник на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

Президент США отметил, что российские ракетные удары, которые убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России.

"Крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент, и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию. На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко заявить о нашей непоколебимой поддержке Украины", – заявил Джо Байден.

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Он отметил, что на саммите НАТО на днях объявят о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить города и гражданское население от российских ударов.

Напомним, ранее в США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету", который имеет признаки военного преступления.

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