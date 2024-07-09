У США висміяли заяви Росії про план "скинути владу Грузії"

Речник Державного департаменту Росії Метью Міллер висміяв твердження російської Служби зовнішньої розвідки, якій привидівся американський план "домогтись зміни влади в Грузії" після парламентських виборів у жовтні.

Про це Міллер сказав на брифінгу у вівторок, 9 липня, пише "Європейська правда".

На прохання прокоментувати заяви СЗР речник Держдепу назвав їх "абсолютною неправдою".

"Росія не вперше робить подібні інсинуації стосовно "втручання в Грузію" з боку США та інших країн світу, які були абсолютно неправдивими", – нагадав він.

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Міллер також звернув увагу на "іронію того, як Росія – країна, яка станом на зараз і так незаконно окуповує 20% території Грузії – висуває такі абсурдні звинувачення проти іншої країни".

Згідно із заявою Служби зовнішньої розвідки Росії, за підсумками майбутніх парламентських виборів президентка Грузії Саломе Зурабішвілі має зіграти ключову роль у розпалюванні протестів у Грузії, які "можуть вилитися в чергову кольорову революцію".

На початку червня Державний департамент США запровадив візові санкції проти грузинських посадовців і політиків, відповідальних за антизахідну риторику та насильницький розгін протестів проти закону про "іноагентів".

Нещодавно в Пентагоні оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань з Грузією Noble Partner в рамках комплексного перегляду двосторонніх відносин.