В США высмеяли заявления России о плане "свергнуть власть Грузии"

Представитель Государственного департамента России Мэтью Миллер высмеял утверждение российской Службы внешней разведки, которой привиделся американский план "добиться смены власти в Грузии" после парламентских выборов в октябре.

Об этом Миллер сказал на брифинге во вторник, 9 июля, пишет "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать заявления СВР представитель Госдепа назвал их "абсолютной неправдой".

"Россия не впервые делает подобные инсинуации относительно "вмешательства в Грузию" со стороны США и других стран мира, которые были абсолютно ложными", – напомнил он.

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Миллер также обратил внимание на "иронию того, как Россия – страна, которая по состоянию на сейчас и так незаконно оккупирует 20% территории Грузии – выдвигает такие абсурдные обвинения против другой страны".

Согласно заявлению Службы внешней разведки России, по итогам предстоящих парламентских выборов президент Грузии Саломе Зурабишвили должна сыграть ключевую роль в разжигании протестов в Грузии, которые "могут вылиться в очередную цветную революцию".

В начале июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против грузинских чиновников и политиков, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах".

Недавно в Пентагоне объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений с Грузией Noble Partner в рамках комплексного пересмотра двусторонних отношений.