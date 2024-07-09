Среди демократов-конгрессменов большинство не выступили против участия Байдена в выборах
На закрытой встрече президента США Джо Байдена с конгрессменами от Демократической партии во вторник, 9 июля, не оказалось значительного количества голосов, которые бы призывали его снять кандидатуру с президентских выборов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Hill.
Большинство демократов, которые публично комментировали встречу с Байденом, подтвердили поддержку его кандидатуры на выборах. В то же время звучали беспокойства относительно того, сможет ли президент США преодолеть Трампа.
Перед собранием, по данным The Hill, выступили несколько демократов Палаты представителей, которые публично призвали Байдена выйти из гонки. Но, добавили собеседники, новых призывов к замене кандидата не нашлось.
Это свидетельствует, что ситуация начинает меняться в пользу президента США, который решительно настаивает на дальнейшем участии в выборах, несмотря на беспокойство относительно его возраста и способности победить Дональда Трампа.
В то же время один из законодателей на условиях анонимности сказал The Hill, что ситуация может измениться, если опросы покажут падение рейтинга Байдена в так называемых ключевых штатах, голосование в которых может определить судьбу всех выборов.
8 июля Байден снова заверил доноров кампании, что не снимется с выборов, и предложил больше не возвращаться к неудачным дебатам и сосредоточить усилия на победе.
Также Байден направил письмо демократам Конгресса США, заявив о намерениях оставить свою кандидатуру на выборах, несмотря на публичное сопротивление нескольких конгрессменов.
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