Среди демократов-конгрессменов большинство не выступили против участия Байдена в выборах

На закрытой встрече президента США Джо Байдена с конгрессменами от Демократической партии во вторник, 9 июля, не оказалось значительного количества голосов, которые бы призывали его снять кандидатуру с президентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Hill.

Большинство демократов, которые публично комментировали встречу с Байденом, подтвердили поддержку его кандидатуры на выборах. В то же время звучали беспокойства относительно того, сможет ли президент США преодолеть Трампа.

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Перед собранием, по данным The Hill, выступили несколько демократов Палаты представителей, которые публично призвали Байдена выйти из гонки. Но, добавили собеседники, новых призывов к замене кандидата не нашлось.

Это свидетельствует, что ситуация начинает меняться в пользу президента США, который решительно настаивает на дальнейшем участии в выборах, несмотря на беспокойство относительно его возраста и способности победить Дональда Трампа.

В то же время один из законодателей на условиях анонимности сказал The Hill, что ситуация может измениться, если опросы покажут падение рейтинга Байдена в так называемых ключевых штатах, голосование в которых может определить судьбу всех выборов.

8 июля Байден снова заверил доноров кампании, что не снимется с выборов, и предложил больше не возвращаться к неудачным дебатам и сосредоточить усилия на победе.

Также Байден направил письмо демократам Конгресса США, заявив о намерениях оставить свою кандидатуру на выборах, несмотря на публичное сопротивление нескольких конгрессменов.

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