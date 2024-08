Эстония вводит обязательный таможенный контроль для всех, кто пересекает границу РФ

Эстония с 8 августа вводит таможенные проверки всех путешественников, пересекающих границу с Россией, для борьбы с уклонением от санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

В четверг Тсахкна объявил, что за неделю таможенный контроль будет обязательным для всех путешественников, пересекающих эстонско-российскую границу.

From August 8th #Estonia will implement full customs control on the border with Russia to better ensure that we do not feed Russia’s war machine & help the aggressor evade sanctions.



We must do everything in our power to help #Ukraine win & raise the cost of war for Russia.

