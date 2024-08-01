Эстония вводит обязательный таможенный контроль для всех, кто пересекает границу РФ

Эстония с 8 августа вводит таможенные проверки всех путешественников, пересекающих границу с Россией, для борьбы с уклонением от санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

В четверг Тсахкна объявил, что за неделю таможенный контроль будет обязательным для всех путешественников, пересекающих эстонско-российскую границу.

From August 8th #Estonia will implement full customs control on the border with Russia to better ensure that we do not feed Russia’s war machine & help the aggressor evade sanctions.



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"С 8 августа Эстония будет выполнять общий таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не подкармливаем российскую военную машину и не помогаем агрессору уклоняться от санкций", – объявил он.

Перед тем сообщали, что Минфин и МВД разработали план по постепенному переходу к таможенному контролю всех людей и грузов, следующих из Эстонии в Россию.

"К сожалению, на наших границах продолжаются попытки уклонения от санкций и провоза запрещенных товаров, как продолжается и начатая Россией жестокая война против Украины... Применяя общий контроль товаров, мы усложним уклонение от санкций и действия России для поставки ее военной машины", – отметил премьер Кристен Михал.

В правительстве прогнозируют, что общий контроль вместо выборочного увеличит время прохождения границы.

Ранее в июле появились сообщения, что в Эстонии допускают усиление таможенного контроля на границе с РФ из-за участившихся попыток тайного провоза подсанкционных товаров, в том числе товаров двойного назначения.

На эстонской таможне рассказывали, что чаще всего из ЕС в Россию пытаются незаконно провезти евро наличными, дорогие брендовые вещи и элитные вина, а также автозапчасти.