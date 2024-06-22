Тисячі людей вийшли на прайд у Будапешті на знак протесту проти політики Орбана щодо ЛГБТ
Новини — Субота, 22 червня 2024, 18:44 —
Тисячі угорців відсвяткували щорічний Будапештський прайд у суботу і пообіцяли продовжувати протестувати проти політики уряду щодо ЛГБТК+.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Віктор Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, просуває християнсько-консервативний порядок денний і в 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед осіб до 18 років, незважаючи на різку критику з боку правозахисних груп та Європейського Союзу.
"Дуже важливо бути тут... щоб показати, що ми існуємо і що ми важливі", – сказала 30-річна Анна Реті, яка взяла участь у марші в столиці, додавши, що багато ЛГБТК+ угорців стикаються з дискримінацією та ворожістю в повсякденному житті.
"Наприклад, нещодавно я вийшла на вулицю з веселковими аксесуарами, і люди витріщалися на мене", – сказала вона.
В Угорщині не визнаються одностатеві шлюби, і тільки гетеросексуальні пари можуть легально всиновлювати дітей. Уряд Орбана змінив визначення шлюбу як союзу між одним чоловіком і однією жінкою в конституції і обмежив всиновлення дітей геями.
Його уряд заявив, що закон 2021 року спрямований на захист дітей і не націлений на ЛГБТК+ спільноту, але він викликав занепокоєння серед геїв, бісексуалів і трансгендерних угорців.
Минулого року деякі книгарні були оштрафовані за продаж книг із зображенням гомосексуальності, які не були загорнуті в пластик, як того вимагає законодавство.
А в листопаді було звільнено директора музею після того, як установа дозволила відвідувачам до 18 років відвідувати виставку World Press Photo, що містила ЛГБТК+ контент.
Напередодні суботнього маршу посольства США, Німеччини та 33 інших країн закликали Угорщину захистити права ЛГБТК+ і скасувати закони, які дискримінують представників цієї спільноти.
Посол США Девід Прессман був одним з кількох дипломатів, які приєдналися до прайду.
"Це дивовижна країна з багатою історією людей, які встають і борються за свободу. Люди, які сьогодні вийшли на марш, роблять це в найкращих традиціях країни", – сказав він журналістам.
Нагадаємо, посольства понад трьох десятків держав, зокрема й України, в Угорщині опублікували спільну заяву перед проведенням 29-го Будапештського прайду, де висловили підтримку ЛГБТ-спільноті та засудили її переслідування в цій країні.